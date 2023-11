Petrobras (PETR4) estuda se vai gastar mais em petróleo ou renováveis

A Petrobras (PETR4) está na reta final da elaboração do seu plano de negócios para os próximos cinco anos e ainda debate internamente sobre como dividir os gastos entre os projetos de transição energética e o seu principal negócio, o de produção de petróleo e gás.

A concorrência dentro da própria empresa entre petróleo e gás e energias renováveis ​​“faz parte do jogo. Estamos em pleníssima discussão do próprio plano”, disse Fernanda Diniz, gerente em eficiência energética da Petrobras, em conferência no Rio de Janeiro na segunda-feira, 6.

Investimento em renováveis x dividendos da Petrobras

A fala mostra como competem entre si os objetivos da Petrobras de aumentar os investimentos em renováveis ​​e redução da poluição, ao mesmo tempo que a estatal busca controlar o crescimento de gastos.

Os investidores temem a possibilidade de a nova gestão da empresa aumentar demais os gastos, em um movimento que poderia elevar os níveis de dívida e corroer o pagamento de dividendos.

A Petrobras deverá divulgar seu novo plano de negócios no final de novembro. O último plano quinquenal foi fixado em US$ 78 bilhões, com cerca de US$ 4,4 bilhões – cerca de 5,6% – destinados a investimentos na transição energética. Autoridades da empresa disseram que os gastos em transição poderiam aumentar para até 15% no novo plano.