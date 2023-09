Petrobras (PETR4) e petroleiras privadas avançam na bolsa com ganhos do petróleo

As ações da Petrobras (PETR4) edas petroleiras privadas Prio (PRIO3) e 3R (RRRP3) e da ficam entre as maiores altas do Ibovespa nesta quarta-feira, 27, acompanhando os ganhos do petróleo no mercado internacional. A liderança fica com a Petrorecôncavo (RECV3), que sobe 4,6%.

Petrorecôncavo (RECV3) : + 4,61%

Petrobras (PETR3) : + 3,30%

Petrobras (PETR4) : + 2,51%

Prio (PRIO3) : + 2,34%

3R (RRRP3) : + 1,78%

O petróleo Brent, referência mundial, avança perto de 3%, enquanto o WTI, referência para o mercado dos Estados Unidos, sobe em torno de 3,7% às 15h45. A preocupação é que os estoques de petróleo bruto, que caíram abaixo do esperado nos EUA, de 2,2 milhões de barris na semana passada, para 416,3 milhões de barris nesta semana. A expectativa de analistas ouvidos pela Reuters era de uma queda para apenas 1,9 milhão de barris.

Petróleo WTI : + 3,77%

Petróleo Brent : + 2,89%

A perspectiva de uma possível restrição na oferta nos EUA se soma ao que já há de concreto na produção de Arábia Saudita e Rússia. Os dois países anunciaram no início do mês que vão estender até o fim do ano os cortes voluntários da oferta de petróleo bruto, o que tem impulsionado a cotação do barril de Brent e do WTI.