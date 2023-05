Petrobras (PETR4) anuncia R$ 24,7 bilhões em dividendos para o 1º tri; veja como receber

A estatal Petrobras (PETR4) anunciou nesta quinta-feira, 11, que vai pagar R$ 24,7 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) referentes aos resultados do primeiro trimestre de 2023. O balanço com os resultados do trimestre será divulgado hoje após o fechamento do mercado.

Quanto a Petrobras (PETR4) vai pagar em dividendos por ação?

Serão pagos R$ R$ 1,893577 por ação preferencial (PETR4) e ordinária (PETR3).

Qual a data-com para receber os dividendos da Petrobras (PETR4)?

A data de corte para os detentores de ações na B3 é dia 12 de junho, e para os acionistas de ADRs negociadas na NYSE, nos Estados Unidos, será no dia 14 de junho.

Quando os papéis da Petrobras (PETR4) passam a ser negociados como ex-dividendos?

Os papéis passam a ser negociados como ex-dividendos (sem direito ao recebimento) a partir de 13 de junho de 2023.

Quando os dividendos da Petrobras (PETR4) serão pagos?

O pagamento dos dividendos referente ao primeiro trimestre será dividido em duas partes, pagas nos meses de agosto e setembro. A primeira parcela, de R$ 0,946788, será paga em 18 de agosto. A segunda,de R$ 0,946789, será paga em 20 de setembro.

Segundo a companhia, a primeira parcela de pagamento será realizada com pagamento de R$ 0,278179 em dividendos e R$ 0,668609 em juros sobre capital próprio. Já a segunda parcela será integralmente paga sob a forma de dividendos.

Quanto a Petrobras distribuiu em dividendos em 2022?

A Petrobras distribuiu R$ 215,8 bilhões no exercício referente ao ano passado. A distribuição foi dividida em:

