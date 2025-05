Petrobras (PETR3/ PETR4) vai pagar R$ 11,72 bilhões em dividendos; veja quem tem direito

A Petrobras vai distribuir R$ 11,72 bilhões (algo no patamar de US$ 2,06 bilhões pela cotação atual do dólar) em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) como antecipação da remuneração aos acionistas referente ao exercício de 2025.

O valor equivale a R$ 0,9091 por ação ordinária e preferencial. As estimativas dos bancos apontavam para uma distribuição entre US$ 2,3 bilhões e US$ 2,4 bilhões.

A distribuição segue a Política de Remuneração da Petrobras, que determina a entrega de 45% do fluxo de caixa livre quando o endividamento bruto está abaixo de US$ 75 bilhões, limite definido no plano estratégico atual.

O pagamento será feito em duas parcelas iguais de R$ 0,4545 por ação:

A primeira, integralmente na forma de JCP, será paga em 20 de agosto.

A segunda, com pagamento em 22 de setembro, será dividida entre R$ 0,3084 por ação em dividendos e R$ 0,1461 em JCP.

Datas de pagamento

A data-base para ter direito aos proventos é 2 de junho, com ações passando a ser negociadas ex-direitos a partir de 3 de junho.

No caso dos ADRs negociados em Nova York, o record date será em 4 de junho, e os pagamentos serão feitos em 27 de agosto e 29 de setembro, respectivamente.