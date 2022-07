Petrobras (PETR3/PETR4) tem queda de 5,1% na produção do 2º tri

A produção de petróleo, gás e líquido de gás natural (LGN) da Petrobras (PETR3/PETR4) no segundo trimestre ficou em 2,65 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboed) de produção total. Os dados foram divulgados na noite desta quinta-feira, 21, no relatório de produção e vendas da estatal.

O resultado ficou 5,1% abaixo do registrado no primeiro trimestre de 2022 e representa uma queda de 5% frente ao segundo trimestre do ano anterior.

Segundo a empresa, a queda ocorreu devido ao início da vigência do contrato de partilha de produção dos volumes do excedente da cessão onerosa de Atapu e Sépia, em 2 de maio. O contrato reduziu a participação da Petrobras nestes campos, com impacto de 90 mil barris de óleo no volume de produção.

O resultado final também foi afetado pelo maior número de paradas para manutenções e intervenções nas plataformas do pré-sal e do pós-sal. A produção total no pré-sal foi de 1,94 barris de óleo equivalente por dia, representando 73% da produção total da Petrobras.

“Esses efeitos já estavam previstos em nosso planejamento e não impactaram nosso guidance[projeção] de produção para 2022, de 2,6 MMboed, com variação de 4% para mais ou para menos”, informou o relatório.

O balanço completo da estatal será divulgado no dia 28 de julho.

