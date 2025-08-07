Invest

Petrobras tem lucro acima do esperado no 2⁰ trimestre e anuncia dividendos: veja números

A petrolífera reportou resultados na noite desta quinta-feira, 8

Petrobras: Empresa anunciou R$ 8,66 bilhões em dividendos (CFOTO/Future Publishing/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 22h16.

A Petrobras (PETR3;PETR4) reportou lucro líquido de R$ 26,6 bilhões no segundo trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado no mesmo período do ano passado.

O número veio acima do consenso do mercado, que previa lucro de R$ 22,4 bilhões.

O EBITDA do segundo trimestre foi de R$ 52,3 bilhões. A média das projeções do mercado apontava para uma cifra de R$ 56,9 bilhões.

A companhia também anunciou dividendos de R$ 8,66 bilhões, equivalentes a R$ 0,672 por ação ordinária ou preferencial.

A reportagem está em atualização

