Petrobras (PETR3/PETR4) cai quase 5% com cotação do petróleo em forte queda

As ações da Petrobras (PETR3/PETR4) ficam entre os papéis com pior desempenho do Ibovespa nesta terça-feira, 5, recuando quase 5% na esteira da derrubada do preço internacional do petróleo.

A cotação do petróleo tipo Brent — referência para o mercado brasileiro — registra uma queda de mais de 10%, em US$ 101,10 por volta das 14h30 horário de Brasília. Na mínima, a commodity chegou a ser negociada abaixo da marca dos US$ 100, o que não acontecia desde maio.

O possível cenário de recessão global que está aparecendo no horizonte com cada vez mais força está derrubando os preços da commodity. E para aumentar as incertezas, analistas não chegam a consenso sobre o futuro dos preços.

Ainda nesta terça-feira, um relatório do banco americano Citigroup (CTGP34) indicou que a cotação do petróleo caia para US$ 65 até o final do ano.

Segundo os analistas do Citigroup, a cotação do petróleo poderia chegar em US$ 45 até o final de 2023 por causa da desaceleração da demanda mundial.

O JPMorgan, por outro lado, vê o barril a US$ 380 no caso de uma grande interrupção da oferta russa.

Os temores derrubam também as ações das petroleiras privadas, que lideram as maiores quedas do pregão.

PetroRio (PRIO3) : - 6,49%

3R Petroleum (RRRP3) : - 5,76%

Alta de juros do Fed poderia aumentar queda do preço do petróleo

Os temores de recessão nos Estados Unidos ganharam força com na metade de junho, quando o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, acelerou o aperto monetário e elevou juros em 0,75 ponto percentual, na maior alta desde 1994.

Investidores devem continuar atentos ao assunto uma vez que, nesta quarta-feira, 5, o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, vai divulgar a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercados Abertos (FOMC), onde explicará sua estratégia de política monetária para os próximos meses.

Entretanto, o presidente do Fed, Jerome Powell, já deixou claro que o objetivo primário nesse momento é lutar contra a inflação. E que, por isso, uma nova alta de 0,75 p.p. nos juros americanos é muito provável.

Veja mais