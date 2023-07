Petrobras (PETR3) cai mais de 3% após relatório de produção e vendas do 2º trimestre

As ações da Petrobras recuam mais de 3% nesta quinta-feira, 27, figurando entre as maiores quedas da bolsa. O movimento negativo ocorre após a empresa ter divulgado, na última noite, o relatório de produção e vendas do segundo trimestre.

A produção de barril de óleo equivalente por dia (boe/d) ficou em 2,6 milhões no segundo trimestre, representando uma queda anual de 0,6%. Só a produção do pré-sal foi de 2,06 milhões boe/d, superando o recorde anterior de 2,05 milhões boe/d registrado no trimestre anterior. As vendas internas de gasolina aumentaram 15,7% na comparação anual, enquanto as de diesel tiveram um recuo de 3,8%. O resultado oficial da Petrobras está previsto para a próxima quinta-feira, 3.

Com base nos dados operacionais, analistas do BTG Pactual passaram projetar uma queda de 23% no Ebtida do segundo trimestre para R$ 57,1 bilhões. "As quedas trimestrais de 5% e 15% nos preços do petróleo e dos combustíveis domésticos são os principais impulsionadores de nosso declínio estimado", avaliaram em relatório.

Embora tenham ficado menos pessimistas com a tese de Petrobras nos últimos meses, os analistas pontuaram que os "as vantagens potenciais" de investir na estatal já não parecem mais tão claras quanto antes.

Gatilhos para a alta (ou queda) das ações

Um dos pontos que podem balançar os preços dos papéis, segundo analistas, é a mudança da política de dividendos da Petrobras, que foi um dos grandes atrativos para investidores nos últimos anos.

O novo programa de dividendos, segundo analistas do Itaú, deverá sair até o fim desta semana. A expectativa da casa é de que a Petrobras opte por distribuir 50% do lucro líquido. "É o valor do dividendo necessário para atender às estimativas consideradas no orçamento anual do governo", disseram em relatório. Mas analistas do BTG acreditam que uma reação só seria positiva se anunciarem um payout de mais de 50%.

O anúncio de um programa de recompra também poderia servir de gatilho, na visão de analistas.

"Mas acreditamos que só será bem recebido se for substancial, não incluído no cálculo de pagamento de dividendos e tiver um cronograma de recorrência claro", disse o BTG.