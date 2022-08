Petrobras paga primeira parcela de dividendos bilionários nesta quarta

A Petrobras (PETR3/PETR4) paga, nesta quarta-feira, 31, a primeira parcela de seus dividendos bilionários, que vão distribuir R$ 87,8 bilhões bilhões em proventos aos acionistas.

A primeira parcela será de R$ 3,366 por ação preferencial e ordinária, divididos entre R$ 2,938 em dividendos e R$ 0,427 em juros sobre capital próprio (JCP).

O dividendo é isento de tributação e o JCP sofre o desconto de 15% do imposto de renda direto na fonte.

A segunda parcela, de R$ 3,366 por ação, será paga no dia 20 de setembro, integralmente via dividendos.

Terão direito a receber os pagamentos os investidores que possuíam ações da Petrobras até o dia 11 de agosto, data de corte (data com) para a distribuição.

Os pagamentos são referentes aos resultados das duas companhias no segundo trimestre. A Petrobras reportou um lucro líquido de R$ 54,3 bilhões no segundo trimestre, alta de 26,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

O resultado superou a estimativa de analistas, que projetavam um lucro na casa dos R$ 40 bilhões, e foi impulsionado pela alta no preço do petróleo, que disparou no segundo trimestre.

