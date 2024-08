Petrobras paga acionistas nesta terça-feira; veja valores

A Petrobras (PETR4; PETR3) informou nesta terça-feira, 20, sobre o pagamento de remuneração aos acionistas da companhia. O pagamento da primeira parcela dos proventos referentes ao balanço de 31 de março de 2024 será realizado hoje.

O valor bruto a ser distribuído hoje, sob a forma de juros sobre capital próprio (JCP), corresponde a R$ 0,52162113 por ação ordinária e preferencial.

O pagamento será efetuado pelo Bradesco, instituição depositária das ações escriturais de emissão da Petrobras.

Quem tem direito?

Todos os acionistas com cadastro devidamente atualizado terão seus direitos creditados automaticamente em suas contas bancárias na data de hoje. Mais informações poderão ser obtidas através de qualquer agência do Bradesco ou pelo telefone 0800-7011616.

Para os acionistas com ações custodiadas na B3, o pagamento será efetuado através de suas respectivas corretoras.

ADRs

Para os detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), o pagamento ocorrerá a partir do dia 27 de agosto de 2024 através do JP Morgan Chase Bank, banco depositário dos ADRs da Petrobras. Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos por intermédio do site http://www.adr.com.

Os dividendos não reclamados no prazo de 3 anos, a contar da data do pagamento (20/08/2024), prescreverão e reverterão em favor da companhia.