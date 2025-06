Petrobras levanta R$ 3 bilhões em emissão de dívida

A Petrobras concluiu nesta segunda-feira, 30, a oferta pública de sua oitava emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 3 bilhões. A operação, estruturada em três séries, foi realizada com base na Resolução CVM 160 e na Lei nº 12.431, que regulamenta incentivos fiscais para investimentos em infraestrutura.

A emissão faz parte da estratégia da companhia de gestão de passivos, permitindo a captação de recursos no mercado local com custos considerados competitivos. Segundo comunicado da estatal, a demanda total da oferta atingiu cerca de R$ 5,4 bilhões, quase o dobro do valor emitido, o que possibilitou uma redução significativa na taxa de juros durante o processo de bookbuilding, mecanismo de formação de preço.

Um dos destaques da operação foi a forte participação de investidores pessoas físicas, que responderam por aproximadamente 68% do volume total subscrito.

A liquidação final da oferta ocorreu em 24 de junho de 2025, e marca mais um passo da Petrobras na diversificação de suas fontes de financiamento, aproveitando o ambiente regulatório favorável e o apetite do mercado por papéis de empresas com grau de investimento.