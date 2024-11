Petrobras ganha R$ 24,2 bilhões em valor de mercado e lidera alta na B3

A Petrobras foi o destaque do pregão desta sexta-feira, 22, ao registrar um aumento de R$ 24,2 bilhões em seu valor de mercado. A estatal encerrou o dia avaliada em R$ 536,5 bilhões, consolidando-se como a principal impulsionadora da alta no mercado brasileiro. A PETR3 subiu 5.23%, enquanto a PETR4 teve alta de 3.98%.

O movimento de valorização da Petrobras foi parte de um dia positivo para o mercado. O Ibovespa subiu 1,74%, atingindo sua maior alta diária em quase três semanas, enquanto as empresas listadas na B3 adicionaram R$ 73,7 bilhões em valor total, somando R$ 4,31 trilhões.

Segundo Einar Rivero, CEO da Elos Ayta Consultoria, responsável pelo levantamento, a recuperação do setor de petróleo e gás, junto com um aumento no preço do barril de petróleo no mercado internacional, foi um dos fatores que sustentaram a valorização da companhia.

Recuperação do mercado brasileiro

Além da Petrobras, outras grandes empresas listadas na B3, como Ambev, Santander e Vale, também registraram ganhos significativos. O setor financeiro e o agronegócio acompanharam o movimento.