Petrobras encontra hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos

A Petrobras (PETR4) identificou a presença de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos, em poço exploratório localizado a 201 quilômetros da costa do Rio de Janeiro.

A descoberta foi feita no bloco C-M-477, em uma área considerada de fronteira exploratória. O poço, perfurado em profundidade de 2.984 metros, apresentou indícios de petróleo e gás a partir de perfis elétricos e amostras de fluido.

Segundo a companhia, o material coletado será submetido a análises laboratoriais para determinar as características dos reservatórios e dos hidrocarbonetos encontrados. Os resultados dessas análises vão orientar a avaliação do potencial econômico da área.

A Petrobras informou que a perfuração foi concluída com segurança, sem incidentes ambientais ou com pessoas envolvidas.

A atuação no bloco está alinhada à estratégia da estatal de recompor suas reservas de petróleo e gás, em um momento em que a reposição de ativos se torna central para sustentar a produção no longo prazo.

A companhia tem intensificado a atuação em áreas de maior risco exploratório, buscando novas descobertas para sustentar a oferta durante a transição energética.

O bloco C-M-477 foi adquirido na 16ª Rodada de Licitações da ANP, sob regime de concessão. A Petrobras é operadora do ativo, com 70% de participação, em parceria com a bp, que detém os 30% restantes.