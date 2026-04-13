Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Petrobras encontra hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos

Descoberta em bloco exploratório reforça estratégia de recomposição de reservas em áreas de fronteira

Atuação no pré-sal está alinhada à estratégia da estatal de recompor suas reservas de petróleo e gás (Germano Lüders/Exame)

Atuação no pré-sal está alinhada à estratégia da estatal de recompor suas reservas de petróleo e gás (Germano Lüders/Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10h17.

A Petrobras (PETR4) identificou a presença de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos, em poço exploratório localizado a 201 quilômetros da costa do Rio de Janeiro.

A descoberta foi feita no bloco C-M-477, em uma área considerada de fronteira exploratória. O poço, perfurado em profundidade de 2.984 metros, apresentou indícios de petróleo e gás a partir de perfis elétricos e amostras de fluido.

Segundo a companhia, o material coletado será submetido a análises laboratoriais para determinar as características dos reservatórios e dos hidrocarbonetos encontrados. Os resultados dessas análises vão orientar a avaliação do potencial econômico da área.

A Petrobras informou que a perfuração foi concluída com segurança, sem incidentes ambientais ou com pessoas envolvidas.

A atuação no bloco está alinhada à estratégia da estatal de recompor suas reservas de petróleo e gás, em um momento em que a reposição de ativos se torna central para sustentar a produção no longo prazo.

A companhia tem intensificado a atuação em áreas de maior risco exploratório, buscando novas descobertas para sustentar a oferta durante a transição energética.

O bloco C-M-477 foi adquirido na 16ª Rodada de Licitações da ANP, sob regime de concessão. A Petrobras é operadora do ativo, com 70% de participação, em parceria com a bp, que detém os 30% restantes.

Acompanhe tudo sobre:PetrobrasPré-salPetróleo

Mais de Invest

Falsos sites de Imposto de Renda passam de 60 em primeiro mês da declaração

Oncoclínicas deve pedir proteção judicial contra credores, diz jornal

Lucro do Goldman Sachs cresce 24% no 1º trimestre com M&As e ações

Ouro cai 1% após anúncio de bloqueio naval dos EUA ao Irã em Ormuz

Mais na Exame

Minhas Finanças

Falsos sites de Imposto de Renda passam de 60 em primeiro mês da declaração

Apresentado por HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE

IR pode ser usado para apoiar o maior hospital pediátrico do Brasil

Future of Money

Bitcoin é negociado 'sob pressão' após fracasso em cessar-fogo entre EUA e Irã

Um conteúdo Bússola

Opinião: o melhor momento para vender uma empresa é quando ela vai bem