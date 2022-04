Petrobras em tendência de alta? Analista do BTG diz se ainda vale investir

Após a troca de comando na Petrobras (PETR4), as ações da companhia estão operando em um viés positivo que pode continuar nos próximos pregões. Esta é a visão de Otto Sparenberg Filho, analista técnico do BTG Pactual.

“O ativo está na terceira semana seguida de ganhos, com um volume razoável com médias ascendentes dentro de uma grande tendência de alta. Vemos a ação próxima ao topo ajustado de R$ 35,29, se conseguir firmar pode ir em busca de novos patamares”, disse Sparenberg no programa Abertura de Mercado desta segunda-feira, 11 de abril.

Apesar do otimismo, Sparenberg aponta que a interferência do governo ainda é vista como um risco para a companhia. Ainda assim, o analista vê boas oportunidades para o papel. “Existe risco vindo do governo, mas dividendos acabam sendo bem atraentes”, diz.

Para saber mais notícias sobre o mercado, assista ao programa, que é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 8h, no perfil da EXAME Invest no YouTube e no Instagram.

Se você ainda não conhece o programa, inscreva-se no canal da EXAME Invest para ficar sabendo da visão dos analistas de mercado e dos economistas.