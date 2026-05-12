Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Petrobras em queda após balanço pressiona Ibovespa; dólar ronda R$ 4,90

Ações da estatal recuam junto com Vale em meio à alta do petróleo e tensão global

Ibovespa: apesar da piora geopolítica, os mercados continuam relativamente resilientes. (Patricia Monteiro/Bloomberg)

Ibovespa: apesar da piora geopolítica, os mercados continuam relativamente resilientes. (Patricia Monteiro/Bloomberg)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10h50.

O Ibovespa abriu o pregão desta terça-feira, 12, em queda de 0,71%, a 180,6 mil pontos, após ter fechado o dia em baixa de 1,19% na sessão anterior e acumular quatro semanas seguidas de recuo. Por volta das 10h45 (horário de Brasília), o índice reduzia perdas e recuava 0,27%.

As ações da Petrobras pesam sobre a bolsa brasileira. As ações da companhia caem após a divulgação do banaço do primeiro trimestre, período em que o lucro da petrolífera recuou 7%.

O dólar comercial opera estável, com cerca de 0,15%, a 4,89 reais, enquanto o petróleo Brent sobe mais de 3%, na casa dos US$ 108.

A inflação medida pelo IPCA registrou alta de 0,67% em abril, mostrando uma desaceleração de 0,21 ponto percentual (p.p.) se comparado a março. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada é de 4,39% e, no ano, de 2,60%. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, em inglês) dos Estados Unidos também subiu 0,6% em abril, com ajuste sazonal, acumulando alta de 3,8% nos últimos 12 meses e 3,7% no ano.

O CEO da Gravus Capital, Ricardo Trevisan, vê que o índice "chega nesta terça para digerir uma segunda difícil", em um contexto onde "o mercado simplesmente não tem dado trégua nas projeções" de inflação e juros vistas no último Boletim Focus. É esperada, ainda, "pressão vinda de combustível e alimento, puxada pelo petróleo no Oriente Médio."

Tanto as ações preferenciais quanto ordinárias da Petrobras recuavam mais de 1%. As ordinárias da Vale também caíam 1,02%, a R$ 82,60. Outros nomes de peso no Ibovespa também recuavam, como Itaú (-0,60%), Axia Energia (-0,56%) e Bradesco (-0,28%). Do lado positivo do índice, estavam os papéis da Hapvida, com alta de 12,50% depois do balanço.

Petróleo sobe com cessar-fogo em "estado crítico"

No exterior, o clima também é de cautela. Os preços do petróleo avançam com força hoje após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que o cessar-fogo entre o país e o Irã está "em estado crítico", aumentando o temor de uma nova escalada no Oriente Médio. O barril do petróleo West Texas Intermediate (WTI) voltou a superar os US$ 100, enquanto o Brent avançava acima dos US$ 107.

Essa tensão no mercado de energia segue como principal foco dos investidores globais, especialmente diante do risco de interrupções prolongadas no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte mundial de petróleo. O CEO da Saudi Aramco, Amin Nasser, havia alertado que, mesmo que a passagem marítima seja reaberta imediatamente, o mercado pode levar meses para se reequilibrar, e a normalização da oferta pode ficar comprometida até 2027.

Bolsas dos EUA operam sem direção única hoje

Em Wall Street, as bolsas abriram em queda. O CPI veio acima da expectativa do mercado e no maior nível desde maio de 2023. O dado inflacionário reforçou a percepção de que os custos de energia decorrentes da guerra com o Irã começam a contaminar outros segmentos da economia estadunidense.

Entre os destaques corporativos, as ações da Micron Technology devolviam parte dos ganhos recentes e caíam mais de 2% no pré-mercado. A fabricante de chips havia disparado mais de 37% na semana passada, embalada pelo rali das empresas de memória e IA.

Europa abre em queda com radar no Reino Unido

Na Europa, as bolsas operam em queda diante do aumento das incertezas geopolíticas e da deterioração do ambiente político no Reino Unido. O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava cerca de 0,6%, enquanto as principais bolsas da região operavam no vermelho. Frankfurt caía 0,86%, Madri perdia mais de 1% e Milão recuava 0,74%.

Além das preocupações com o Oriente Médio, investidores europeus acompanham a crise política envolvendo o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Integrantes do Partido Trabalhista passaram a pressionar publicamente pela renúncia do premiê após o mau desempenho da legenda nas eleições locais da semana passada. Apesar disso, Starmer afirmou que seguirá no cargo e tentará recuperar a confiança do partido.

Ásia: bolsas têm desempenho misto com incertezas

Na Ásia, o desempenho das bolsas foi misto. O índice Nikkei, do Japão, avançou 0,52%, sustentado pela expectativa de alta de juros por parte do Banco do Japão. Já o Kospi, da Coreia do Sul, caiu mais de 2% após renovar recordes históricos na sessão anterior.

Na China, os mercados tiveram leves perdas, enquanto investidores seguem avaliando os impactos econômicos do conflito no Oriente Médio e a possibilidade de novas negociações diplomáticas entre Washington, Teerã e Pequim.

Analistas afirmam que, apesar da piora geopolítica, os mercados continuam relativamente resilientes, sustentados pela expectativa de que os impactos econômicos ainda não tenham atingido 100% dos lucros das empresas.

Acompanhe tudo sobre:IbovespaDólarAções

Mais de Invest

O refúgio do JP Morgan para enfrentar a 'montanha-russa' da inflação

Quanto custa casar em 2026? Valores podem ultrapassar R$ 100 mil

Shopee vende US$ 4,5 bi no 1º trimestre, mas custo com frete dispara

Moderna sobe 22% com hantavírus e vira aposta número um do mercado

Mais na Exame

Casual

Doji: o aplicativo que viralizou como provador para roupas de grife

Pop

Qual foi minha primeira música ouvida no Spotify? App lança ferramenta para comemorar 20 anos

Esporte

Neymar dentro ou fora da Copa do Mundo 2026? Presença na pré-lista não garante convocação

ExameLab

Smartwatch para monitorar o sono: os 5 melhores modelos de 2026