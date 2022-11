Petrobras é 3ª maior pagadora de dividendos do mundo – hoje é último dia para receber

A Petrobras (PETR3/PETR4) é a terceira maior pagadora de dividendos do mundo no terceiro trimestre, com a distribuição de R$ 43,684 bilhões referentes ao período.

Em dólares, o montante foi de US$ 9,7 bilhões em ações ordinárias, o que garantiu à estatal o terceiro lugar no pódio do Índice Global de Dividendos da sociedade gestora Janus Henderson, que possui US$ 299,7 bilhões sob gestão. O estudo é realizado desde 2009 com objetivo de analisar tendências de longo prazo sobre dividendos.

O aumento dos dividendos globais do petróleo levou o total de pagamentos corporativos a US$ 415,9 bilhões, um recorde para o terceiro trimestre. O crescimento subjacente foi de 10,3%. Agora a Janus Henderson espera US$ 1,56 trilhão em dividendos globais este ano, 8,9% na base.

Qual a data-com para receber os dividendos da Petrobras?

A data de corte (data-com) para receber os dividendos do terceiro trimestre termina hoje, dia 21 de novembro, e os papéis passam a ser negociados como ex-dividendos a partir de 22 de novembro deste ano.

Quando os dividendos da Petrobras serão pagos?

O pagamento será dividido em duas partes iguais nos meses de dezembro e janeiro. A primeira parcela, de R$ 1,67445, será paga em 20 de dezembro. A segunda, também de 1,67445, será paga um mês depois, em 19 de janeiro de 2023.

