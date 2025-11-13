Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Petrobras considera reduzir plano de investimentos, diz agência

Previsão de investimentos é acompanhada de perto pelo mercado, em função dos dividendos

Petrobras: empresa manteve preço do diesel (Agência Petrobras/Divulgação)

Petrobras: empresa manteve preço do diesel (Agência Petrobras/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18h10.

A Petrobras (PETR4) avalia reduzir o volume de investimentos previsto em seu próximo plano estratégico para 2026-2030, em meio a queda dos preços do petróleo e ao cenário de maior oferta global da commodity. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, a estatal considera fixar os aportes em torno de US$ 106 bilhões no novo plano quinquenal, valor inferior ao projetado anteriormente.

O valor considerado pela administração representaria uma queda de 4,5% em relação aos US$ 111 bilhões divulgados no ano passado para o período de 2025 a 2029. No início de setembro, já circulavam informações sobre um possível corte US$ 8 bilhões no capex da estatal.

A possível revisão reflete a preocupação da Petrobras em ajustar suas projeções às novas condições do mercado, marcado por pressões sobre margens e incertezas quanto ao ritmo de recuperação da demanda mundial por energia. O plano atualizado deve ser divulgado no dia 28 de novembro.

Ainda conforme a Bloomberg, as discussões estão em andamento e o número final pode ser modificado.

Dividendos

A previsão de investimentos da Petrobras é acompanhada de perto pelos investidores, pois tem relação direta com a proporção de capital que retornará aos acionistas via proventos (dividendos e juros sobre capital próprio). No entanto, a estatal já afirmou este ano que dividendos extraordinários são improváveis ​​devido à desvalorização nas cotações do petróleo.

De acordo com o Itaú BBA, a projeção atual de investimentos da Petrobras para o próximo ano é de US$ 19,6 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 15,9 bilhões (81%) já estão sancionados e, portanto, não podem ser adiados ou realocados. Com isso, o banco destaca que o espaço para otimização do capex em 2026 concentra-se em projetos não sancionados, totalizando US$ 3,7 bilhões.

Na análise de sensibilidade do banco, assumindo Brent a US$ 65 por barril e capex de leasing de US$ 3,5 bilhões, reduzir o investimentos para menos de US$ 17 bilhões seria suficiente para equilibrar geração de caixa e pagamento de dividendos, permitindo que a Petrobras financie ambos sem aumentar a dívida bruta.

Já os analistas da Jefferies afirmaram à Bloomberg que veem espaço para uma redução de 5% a 10% no orçamento de investimentos de capital para o período de 2026 a 2030, o que deve ajudar a manter o dividendo anual da estatal entre US$ 8 bilhões e US$ 9 bilhões “em um cenário de petróleo Brent entre US$ 60 e US$ 70”.

A Petrobras disse na semana passada que não está considerando alterar seu teto de endividamento de US$ 75 bilhões nem sua política de dividendos.

Acompanhe tudo sobre:Petrobras

Mais de Invest

Hapvida (HAPV3) perde mais de R$ 7 bi em valor de mercado após balanço

'Chuva de cupons' e IA: o segredo da Amazon para lucrar na Black Friday

No Banco do Brasil, nada de dividendos extraordinários até 2027

Ação da Hapvida despenca mais de 30% após balanço fraco

Mais na Exame

Carreira

Os três erros mentais que podem derrubar até os líderes mais experientes

Brasil

Barroso lista três 'virtudes' que espera do seu substituto no STF

Future of Money

SEC promete criação de 'taxonomia' para classificação de criptomoedas

Marketing

O que o Web Summit Lisboa revelou sobre o futuro da mídia?