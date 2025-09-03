Invest

Petrobras confirma plano de emitir títulos no exterior; intenção é captar até US$ 2 bi, diz jornal

Em emissão feita no ano passado, a companhia levantou US$ 1 bilhão e recomprou títulos de dívida

Última operação desse tipo da Petrobras ocorreu ano passado (SOPA Images/Getty Images)

Augusto Diniz
Redator

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14h09.

A Petrobras (PETR3) (PETR4) confirmou nesta quarta-feira, 3, o plano de emitir títulos no mercado internacional, em uma nova emissão. A operação vai ser feito pela subsidiária financeira da companhia, a Petrobras Global Finance (PGF).

O valor da captação não foi divulgado. Mas, de acordo com apuração do Estadão, a companhia estaria cogitando levantar entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões.

Os recursos levantados com as vendas dos títulos, de acordo com a nota oficial da companhia, seriam utilizados para "fins corporativos legais".

A última vez que a Petrobras emitiu títulos globais foi em setembro do ano passado, com uma operação que levantou cerca de US$ 1 bilhão. Os bonds têm vencimento em 13 de janeiro de 2035 e rendimento ao investidor de 6,25% ao ano.

Foi uma oferta concorrida. A petrolífera explicou que a demanda foi mais de três vezes maior que a disponibilidade de títulos e recebeu mais de 180 ordens de investidores.

Na época, boa parte do recurso foi utilizado para recompra de títulos internacionais da própria estatal, numa operação de gestão de dívida.

De acordo com o jornal Valor Econômico, a demanda pela nova oferta de bonds já passou dos US$ 5 bilhões. Nessa nova emissão, a companhia deve emitir duas levas de títulos, uma com vencimento em cinco anos e outra de dez anos.

