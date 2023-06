Petrobras ( PETR4 ) confirma pagamento de dividendos na próxima sexta-feira; veja valores

A Petrobras paga na próxima sexta-feira, 16, a segunda parcela dos dividendos complementares referentes aos resultados do quarto trimestre de 2022. O valor por ação será corrigido pela taxa Selic no período entre 31 de dezembro 2022 e 16 de junho de 2023.

A distribuição vultosa de dividendos tem sido alvo de críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), que indicou Prates ao cargo, e de integrantes do PT. A avaliação do governo é de que a distribuição tem sido excessiva – e agentes de mercado já esperavam alguma mudança nesta direção com a troca de comando da estatal. O que não se sabe ainda é que mudanças serão essas.

Qual o valor total do pagamento de dividendos?

A estatal Petrobras ( PETR4 ) anunciou em março que iria pagar R$ 35,8 bilhões em dividendos para os acionistas. Com o anúncio do pagamento, o montante distribuído pela empresa no exercício referente ao ano passado chega a R$ 215,8 bilhões.

A Petrobras sugeriu, no entanto, que os acionistas da companhia avaliem a criação de uma Reserva Estatutária, na forma da lei, para reter até R$ 0,49806828 por ação ordinária e preferencial do resultado do exercício social de 2022

O montante totalizaria R$ 6,5 bilhões, diminuindo o montante distribuído aos acionistas para R$ 29,3 bilhões. A empresa ainda não detalhou o objetivo da reserva.