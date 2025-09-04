Petrobras confirma emissão de US$ 2 bilhões em títulos globais

A Petrobras precificou a emissão de títulos globais que está prestes a fazer. Duas séries de bonds serão emitidas pela subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), no volume total de US$ 2 bilhões.

Na primeira emissão, a Petrobras vai disponibilizar US$ 1 bilhão em títulos com vencimento em 10 de setembro de 2030 e cupom de 5,125%. Os juros serão pagos aos investidores nos dias 10 de março e 10 de setembro de cada ano, a partir de 2026.

Na segunda emissão, também de US$ 1 bilhão, os títulos vencem em 10 de janeiro de 2036 e tem cupom de 6,25%. O pagamento de juros ocorrerá nos dias 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano.

Emissão maior que a do ano passado

A última vez que a Petrobras havia emitido títulos globais foi em setembro do ano passado, com uma operação que levantou cerca de US$ 1 bilhão. Os bonds têm vencimento em 13 de janeiro de 2035 e rendimento ao investidor de 6,25% ao ano.

Foi uma oferta concorrida. A petrolífera explicou que a demanda superou em mais de três vezes a disponibilidade de títulos e recebeu mais de 180 ordens de investidores.

Na época, boa parte do recurso foi utilizado para recompra de títulos internacionais da própria estatal, numa operação de gestão de dívida.

De acordo com o jornal Valor Econômico, a demanda pela oferta de bonds precificada hoje já teria uma demanda de US$ 5 bilhões, quase três vezes o volume ofertado.

Os recursos levantados com essas novas emissões, de acordo com a nota oficial da companhia, seriam utilizados para "fins corporativos legais".