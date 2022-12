Petrobras conclui venda do Polo Carmópolis, em Sergipe, por US$ 1,1 bi

A Petrobras (PETR3/PETR4) concluiu a venda de toda sua participação no Polo Carmópolis para a Carmo Energy. A empresa tinha partcipação no conjunto de 11 concessões de campos terrestres de produção de óleo e gás, com instalações integradas, localizadas no estado de Sergipe.

O valor da venda é de US$ 1,1 bilhão. Desse total, US$ 275 milhões haviam sido pagos como sinal e US$ 548 milhões foram pagos nesta terça-feira, 20, fechamento da transação, já considerando os ajustes devidos. Há ainda uma parcela de US$ 275 milhões a ser paga em 12 meses.

O Polo Carmópolis compreende 11 concessões de produção terrestres, localizadas em diferentes municípios sergipanos. Também inclui acesso à infraestrutura de processamento, escoamento, armazenamento e transporte de petróleo e gás natural.

Fazem parte do ativo, o Polo Atalaia, que contém o Terminal Aquaviário de Aracaju (Tecarmo) e o Oleoduto Bonsucesso-Atalaia, que escoa a produção de óleo do Polo Carmópolis até o Tecarmo.

A produção média do Polo Carmópolis em novembro de 2022 foi de 4,5 mil barris de óleo por dia e de 22 mil m3/dia de gás.

Operação na Argentina

A empresa também anunciou hoje o início da fase não-vinculante referente à venda de 100% de sua participação acionária na Petrobras Operaciones S.A. (POSA), subsidiária integral da Petrobras na Argentina e detentora de participação de 33,6% no Campo de Rio Neuquén.

A Petrobras possui participação na POSA por meio de suas subsidiárias Petrobras Internacional Braspetro B.V., com 95%, e Petrobras Valores Internacional de España S.L., com 5%. Junto com a POSA, no ativo de Rio Neuquén, também são sócios a YPF, operadora do campo, com 33,3% de participação, e a Pampa Energia, com 33,1%.

A produção de Rio Neuquén é majoritariamente oriunda de reservatórios não convencionais (tight gas) das formações Punta Rosada e Lajas. A produção média da POSA de janeiro a novembro de 2022, foi de 1,515 milhão m³ diários de gás natural e 0,73 mil barris por dia de óleo, totalizando o volume de 9,6 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed).