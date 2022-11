Petrobras conclui venda da SIX por US$ 41,6 milhões

A Petrobras concluiu nesta sexta-feira, 4, a venda da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), localizada em São Mateus do Sul (PR), por US$ 41,6 milhões. A compradora é a Forbes Resources Brazil Holding S.A. (F&M Brazil), sociedade detida pela Forbes & Manhattan Resources.

Há cerca de um ano, em 11 de novembro de 2021, a petroleira brasileira havia anunciado a venda por US$ 33 milhões, mas houve correções até a conclusão da operação. O valor recebido agora, de US$ 38,6 milhões, se soma ao montante de US$ 3 milhões já pagos na assinatura do contrato de compra e venda. O contrato prevê ainda pagamentos contingentes (earn out).

A F&M Brazil assume a partir desta sexta-feira a gestão da Paraná Xisto. A Petrobras continuará apoiando a F&M Brazil nas operações da SIX durante um período de até 15 meses, sob um acordo de prestação de serviços, evitando qualquer interrupção operacional.

Foi celebrado também um contrato de arrendamento com a Paraná Xisto, permitindo a continuidade das atividades de pesquisa desenvolvidas pela Petrobras em plantas experimentais localizadas na área da SIX.

"A operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a maximização de valor e maior retorno à sociedade", diz a estatal.