Petrobras cai com notícia de que Pires desistiu de assumir presidência

As ações da Petrobras recuam após a notícia, publicada pelo O Globo, de que Adriano Pires desistiu de ocupar a presidência da empresa. O economista havia sido indicado pelo Palácio do Planalto para o cargo na semana passada, para substituir o general Joaquim da Silva e Luna.

O governo, no entanto, ainda tenta reverter a desistência de Pires, segundo a Bloomberg. O movimento ajudou a frear a queda das ações da Petro, que caíram mais de 2% mais cedo mas diminuíram as perdas ao longo da tarde.

Ibovespa: - 0,38%, 121.108 pontos

Petrobras (PETR3): - 0,77%

Petrobras (PETR4): - 0,58%

Vale lembrar que as ações já haviam iniciado o dia em queda após Rodolfo Landim, indicado para a presidência do conselho, ter recusado o cargo neste final de semana. A notícia da desistência de Pires aprofundou as quedas.

Os nomes haviam sido bem recebidos pelo mercado, e a mudança aumentou a incerteza sobre os rumos da estatal. “Com as recusas, o papel apresenta maior volatilidade neste pregão e assim poderá se manter até o mercado ter conhecimento dos próximos nomes. Relembramos que a assembleia que votará pelo próximo management da companhia está marcada para o próximo dia 13 de abril”, destacam, em nota, analistas da Ativa Investimentos.

O movimento vai na contramão da alta do petróleo, que sobre no mercado internacional. O petróleo Brent, referência para os papéis da Petro, avança mais de 3% e é negociado na casa dos 107 dólares o barril.

O petróleo ganhou força nesta manhã, após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmar que é “muito difícil negociar com a Rússia quando vemos o que eles fizeram na Ucrânia". A fala renovou as apreensões dos investidores sobre a continuidade da guerra e seus efeitos sobre a oferta da commodity, uma vez que a Rússia é grande produtora de petróleo.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.