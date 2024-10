Petrobras bate recordes de produção em refinarias no terceiro trimestre de 2024

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 7, que o fator de utilização de suas refinarias atingiu 96,8% em setembro, marcando o maior resultado mensal de 2024.

Com esse desempenho, o o indicador acumulado no terceiro trimestre chegou a 95,2%. No mesmo período, também foi alcançado um recorde no processamento de óleos do pré-sal nas unidades de destilação, com 73% da carga total processada, além de um recorde de produção de gasolina, com 6,38 milhões de m³ no trimestre.

A produção de asfalto também se destacou, somando 803 mil toneladas. Em setembro, houve recordes de produção em duas refinarias: Reduc, com 32 mil toneladas, e Repar, com 51 mil toneladas.

Fator de Utilização: o que significa?

O fator de utilização (FUT) indica o volume de carga de petróleo processado em relação à carga de referência das refinarias. Ele leva em conta os limites de projeto dos ativos e segue rigorosamente os requisitos de segurança, meio ambiente e qualidade dos derivados produzidos, segundo a estatal.

Modernização impulsiona resultados

Ainda de acordo com a Petrobras, os resultados obtidos são fruto de investimentos contínuos em projetos de modernização das unidades, aumento da confiabilidade dos ativos e otimização de processos. A aplicação de tecnologias inovadoras também contribuiu para esses novos recordes.

