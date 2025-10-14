Petrobras anuncia data para divulgação do balanço do 3º trimestre: saiba quando

A petroleira brasileira divulgou nesta terça-feira, 14, o cronograma de divulgação de seus resultados do terceiro trimestre de 2025.

O balanço será apresentado em 6 de novembro, após o fechamento do mercado.

A companhia também informou que a teleconferência com investidores e analistas será realizada no dia seguinte, 7 de novembro, às 11h30 (horário de Brasília).

Já o relatório de produção e vendas referente ao período de julho a setembro será divulgado em 24 de outubro.