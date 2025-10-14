Petrobras anuncia data para divulgação do balanço do 3º trimestre: saiba quando

Petrobras: empresa definiu a data de divulgação do seu balanço do terceiro trimestre (Agência Petrobras/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11h48.
A petroleira brasileira divulgou nesta terça-feira, 14, o cronograma de divulgação de seus resultados do terceiro trimestre de 2025.
O balanço será apresentado em 6 de novembro, após o fechamento do mercado.
A companhia também informou que a teleconferência com investidores e analistas será realizada no dia seguinte, 7 de novembro, às 11h30 (horário de Brasília).
Já o relatório de produção e vendas referente ao período de julho a setembro será divulgado em 24 de outubro.