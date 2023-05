Petrobras (PETR4): a ação vai cair? As primeiras reações do mercado à mudança da política de preços

As ADRs da Petrobras negociadas no pré-mercado americano não sinalizam grande reação no pregão desta terça-feira, 16, após a companhia ter anunciado alterações em sua política de preços nesta manhã. Por volta das 9h15, ainda antes da abertura do mercado à vista no Brasil, as ADRs subiam 0,09% no pré-mercado.

O movimento tímido ocorre após parte dos investidores já terem precificado a mudança na política de preços. Na véspera, as ações preferenciais da estatal (PETR4) caíram 2,25%, já após a companhia ter informado que alterações na política de preços estavam sendo discutidas. Analistas avaliam as alterações anunciadas.

Novo modelo de precificação

O novo modelo de precificação, segundo a companhia será lastreado em dois fatores: "o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a Petrobras".

"O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos, já o valor marginal para a Petrobras é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e/ou dos petróleos utilizados no refino", explicou a Petrobras.

Gasolina mais barata?

A mudança na política de preços da petrobras era um desejo antido do governo e do próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Em entrevista recente ao O Globo, inclusive, Prates afirmou que os preços dos combustíveis serão "inexoravelmente mais baixos".