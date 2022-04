Petro, Braskem e Netflix: o que esperar das ações segundo análise técnica

O mercado aguarda a partilha de dividendos da Braskem (BRKM5) com expectativa. Já a Petrobras (PETR4), negociada próxima a 36 reais, está em um momento de cautela. Enquanto isso, os BDRs da Netflix (NFLX34) encaram um período de queda depois da gigante do streaming não ter alcançado as projeções. A análise é de Otto Sparenberg, analista gráfico do BTG Pactual no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira, 20 de abril.

"A Braskem chegou a ter um movimento de alta, veio fechar uma lacuna, mas desde então não teve uma continuidade do fôlego comprador”, comenta Otto. Segundo a análise técnica, as ações da petroquímica vem na mesma faixa de preço em busca dos R$ 40,58 há mais ou menos dois meses. O analista descreve o momento das ações da empresa como “mais baixista”.

As ações da Petrobras (PETR4), por outro lado, movimentam muito o mercado pelo percentual que a empresa tem no Ibovespa, de quase 7%. Otto comenta que o próximo passo das ações da petrolífera “seria o rompimento da região do topo anterior, em busca do patamar dos R$ 36. As ações estão bem próximas de testar topos anteriores de R$32,28”, ressalta.

Passando para o mercado internacional, os BDRs da Netflix (NFLX34) recuam mais de 20% depois da divulgação do balanço da empresa -- o primeiro em que foi registrada perda de assinantes. “O papel já não vem bem desde o último resultado, tentou algum respiro mas não conseguiu, é um momento complicado para a companhia. Em um cenário maior de prazo, o ativo está voltando para preços de 2019 e o dólar intensifica essa queda”, analisa Otto.

Essa já é a quinta semana de queda do BDR da empresa de streaming, que foi duramente pressionada pelos cancelamentos de contas na região europeia em resposta à guerra e também pela ascensão das suas concorrentes.

