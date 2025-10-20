Peso argentino atinge mínima histórica, apesar de apoio financeiro dos EUA

O peso argentino voltou a cair e alcançou novo patamar mínimo nesta segunda-feira, 20, mesmo após aportes da ordem de US$ 400 milhões feitos pelo Tesouro dos Estados Unidos desde 9 de outubro.

A cotação chegou a 1.476 pesos por dólar, superando os níveis anteriores ao início da intervenção americana. O valor se aproxima do limite inferior da banda cambial adotada pelo país desde abril. Às 13h55, no horário de Brasília, a moeda estava cotada a 1.468,03 pesos por dólar.

O Banco Central da Argentina confirmou a formalização de um acordo de swap com os EUA, avaliado em até US$ 20 bilhões, mas não divulgou detalhes sobre as condições. A medida é parte de um esforço mais amplo para estabilizar a moeda em meio ao agravamento da crise cambial.

Mesmo com o apoio liderado pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, investidores locais seguem pressionando o câmbio com forte demanda por dólares, num movimento de proteção diante da possibilidade de derrota do presidente Javier Milei nas eleições legislativas de 26 de outubro.

Segundo a consultoria argentina Romano Group, as reservas líquidas em moeda forte do Banco Central estão abaixo de US$ 5 bilhões, o que alimenta especulações sobre uma possível desvalorização oficial após o pleito, aponta o jornal britânico Financial Times.