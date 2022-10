Perfume de Elon Musk esgota após súplica para honrar compra do Twitter

O perfume lançado por Elon Musk, Burnt Hair, esgotou em menos de uma semana após o início das vendas. O produto é comercializado pela The Boring Company, uma das empresas do bilionário, e começará a ser entregue a partir do priemiro trimestre de 2023. O preço de cada frasco saiu por US$ 100, o equivalente a R$ 532.

Elon Musk chegou a pedir no meio da semana para que as pessoas comprassem seu perfume para que conseguisse comprar o Twitter. Musk e a rede social travam uma batalha jurídica nos Estados Unidos para que o bilionário honre a proposta de abril, de US$ 44 bilhões pela rede social. O valor envolvia o preço de US$ 54,20 por ação. Porém, em julho, quando o papel chegou a ir abaixo de US$ 35 na Bolsa de Nova York, Musk decidiu desisitir da compra, dando início à judicialização do caso.

You da man... 😭😂😘 pic.twitter.com/zxfa2DVkfM — 𝐁𝐨𝐠𝐮𝐬𝐓𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭 - Tesla AI, Texas (@BogusThought) October 12, 2022

O perfume, segundo Elon Musk, tem "a melhor frangância da Terra", além de ser unissex. O produto, ainda de acordo com o bilionário, poderia ser pago em Dogecoin, sua criptomoeda favorita.

A The Boring Company, empresa por trás das vendas do Burnt Hair, tem como principal negócio "resolver o trânsito, permitir o transporte rápido ponto a ponto e transformar as cidades" por meio de redes de túneis. Mas a companhia também tem servido para colocar em prática alguma das ideias de Musk.

Além do perfume de US$ 100, a The Boring Company também já comercializou 20.000 lança-chamas. O produto, embora com nome de "Não é um Lança-Chamadas, lançava chamas, chegando a ser alvo de apreensões por policiais e funcionários de alfândegas.

Na descrição do produto no site, a The Boring Company, afirmou que "o apocalipse zumbi pode não ter chegado, mas estamos sempre nos preparando para o futuro".