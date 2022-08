Pequeno investidor volta a puxar ações em desafio a Wall Street

Os operadores de varejo americanos que se reúnem em fóruns como o WallStreetBets do Reddit estão de volta com apostas contra os profissionais de Wall Street e o Federal Reserve, com ralis das chamadas “meme stocks” como Bed Bath & Beyond e AMC Entertainment semelhantes ao frenesi do ano passado.

A varejista de artigos para casa quase triplicou em nove dias de ganhos, enquanto a rede de cinemas já disparou quase 80% desde o final de julho. A dupla impulsionou uma cesta de 37 ações de meme stocks monitoradas pela Bloomberg, com alta de 12% na semana passada, enquanto uma cesta do Goldman Sachs subiu quase 20% no mesmo período.

O ressurgimento de áreas mais especulativas do mercado provavelmente é alimentado em parte pela disposição de operadores individuais de tomar mais risco e apostar contra fundos. Um rali nas ações de tecnologia e outras ações de crescimento ajudou a impulsionar o índice Nasdaq 100 na segunda-feira para uma alta de 20% em relação à mínima de junho, apesar dos alertas de Wall Street de que o Federal Reserve está firme no combate à inflação, independentemente dos danos ao mercado de ações.

Os profissionais do mercado estão “confusos, perplexos e lutando contra posições vendidas de um lugar de fraqueza em termos de impulso e poder de fogo”, disse Mark Taylor, operador da Mirabaud Securities.

A Bed Bath & Beyond virou a meme stock do momento, chegando a disparar 63% na segunda-feira, quando a ação se tornou o ativo mais comprado na plataforma da Fidelity. A AMC teve o segundo maior número de compras, e as duas ações foram as mais mencionadas na plataforma WallStreetBets do Reddit.

Uma cesta de meme stocks monitoradas pela Bloomberg subiu 5,4%, estendendo um rali de seis dias. Os melhores desempenhos depois da Bed Bath & Beyond e da AMC foram a GameStop Corp. e Express.

“Essas altas de meme stocks que estão surgindo só durarão se as ações americanas no geral continuarem em alta”, disse Ed Moya, estrategista de mercado sênior da Oanda. “Muitos operadores de varejo estão revisitando suas jogadas favoritas e procurando voltar.”