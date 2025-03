PepsiCo anuncia que comprará Poppi por quase US$ 2 bi para reforçar portfólio de bebidas saudáveis

A PepsiCo anunciou nesta segunda-feira, 17, que fechou um acordo para adquirir a Poppi, marca de refrigerantes prebióticos líder do setor, por US$ 1,95 bilhão, sendo US$ 300 milhões referentes a benefícios fiscais em dinheiro, o que resulta em um preço de compra líquido de US$ 1,65 bilhão.

O acordo também prevê uma possível remuneração adicional vinculada ao cumprimento de certos marcos de desempenho após o fechamento da transação. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação regulatória. Os detalhes financeiros adicionais do acordo não foram divulgados.

Em nota divulgada, a PepsiCo disse que a aquisição visa fortalecer o portfólio de bebidas saudáveis, em resposta à crescente demanda dos consumidores por opções convenientes e nutritivas.

A Poppi é uma marca que combina prebióticos, suco de fruta e vinagre de maçã para criar refrigerantes de baixo valor calórico, com no máximo cinco gramas de açúcar por porção. A marca, fundada por Allison e Stephen Ellsworth, ganhou popularidade após ser descoberta no programa Shark Tank e teve financiamento da CAVU Consumer Partners.

De acordo com Ramon Laguarta, presidente e CEO da PepsiCo, a aquisição da Poppi reforça os esforços da companhia em transformar seu portfólio, oferecendo aos consumidores escolhas mais saudáveis.

“Mais do que nunca, os consumidores buscam opções práticas e saborosas que atendam à sua crescente preocupação com a saúde e bem-estar. A Poppi é um ótimo complemento para nossos esforços de transformação do portfólio.”

Para Ram Krishnan, CEO da PepsiCo Beverages U.S., a marca Poppi se alinha perfeitamente com a estratégia da empresa de explorar novos nichos no mercado e responder a necessidades de consumo emergentes, como saúde e cultura.