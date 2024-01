Payroll nos EUA, inflação sobe na Europa e conflito no Oriente Médio: 3 assuntos que movem o mercado

As principais bolsas internacionais voltam a cair nesta sexta-feira, 5, caminhando para encerrar a primeira semana de 2024 em baixa. No mercado, investidores ainda repercutem negativamente os dados de abertura de empregos privados nos Estados Unidos divulgados na véspera pelo Instituto ADP.

Payroll após ADP alarmante

Os números do ADP revelaram a criação de 164.000 empregos privados em dezembro, bem acima do consenso de 115.000 e dos 101.000 criados no mês anterior. Com os sinais de aquecimento do mercado de trabalho americano, investidores veem menor espaço para um ciclo agressivo de corte de juros do Federal Reserve (Fed).

Os dados do mercado de trabalho americano voltam novamente ao centro das atenções de investidores nesta sexta, com a divulgação dos números oficiais às 10h30. A expectativa para o payroll é de criação de 170.000 empregos urbanos em dezembro, menos do que os 199.000 de novembro.

Para a taxa de desemprego, o consenso é de uma leve alta de 3,7% para 3,8%. A tendência, caso os números venham acima melhores que o esperado, é aumentar a expectativa por um ciclo mais brando de corte de juros nos Estados Unidos, o que tem potencial de mexer com todo o mercado.

Inflação volta a subir na Europa

Na Europa, dados divulgados nesta madrugada mostraram alta da inflação em dezembro. O Índice de Preço ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro, que estava em 2,4% na comparação anual, saltou para 2,9%, colocando em xeque as apostas de queda de juros pelo Banco Central Europeu. O número, ainda assim, saiu abaixo do consenso de 3%. O núcleo do IPC recuou de 3,6% para 3,4% no acumulado de 12 meses.

Conflito no Oriente Médio

Os temores de que a guerra em Gaza se espalhe para outras regiões do Oriente Médio seguem presentes no mercado, provocando volatilidade especialmente sobre os preços do petróleo. No radar estão, principalmente, os desdobramentos dos ataques no Irã, com autoria assumida pelo Estado Islâmico, e a visita do secretário-geral dos Estados Unidos, Antony Blinken, à região. O barril de petróleo brent é negociado em leve alta nesta manhã, próximo de US$ 78.

