Payroll acima do esperado nos EUA afasta chance de corte de juro no início de 2024, dizem analistas

A expectativa de que o Federal Reserve (Fed) poderia iniciar o ciclo de corte de juros ainda no primeiro trimestre do ano que vem deram mais espaço às dúvidas nesta sexta-feira, 8, após a divulgação dos dados do mercado de trabalho americano. Os números saíram mais fortes que o consenso do mercado, sugerindo que a atividade econômica está mais forte que o esperado nos Estados Unidos.

O payroll, o relatório de empregos não-agrícola dos Estados Unidos, revelou a criação de 199.000 empregos urbanos em novembro ante expectativa de 180.000. O payroll representou uma aceleração em relação aos 150.000 criados no mês anterior. Já a taxa de desemprego caiu de 3,9% para 3,7%, O consenso era de manutenção do patamar anterior.

Os números foram puxados pelos setores públicos de educação e saúde, lazer e hospitalidade, que ficaram para trás durante o período de forte recuperação do mercado de trabalho.

Menor chance de corte em março

"Os dados recentes provavelmente levarão o Fed a pensar que as taxas de juros dificilmente serão cortadas tão rapidamente em 2024, como o mercado vinha precificando recentemente" escreveu Greg Wilensky, head de renda fixa da Janus Henderson Investors.

A probabilidade de o Fed manter os juros inalterados no intervalo entre 5,25% e 5,5% na reunião de março cresceu significativamente, após a divulgação dos dados de hoje. A precificação, segundo monitor do CME Group, cresceu de 35,4%, ontem, para perto 53,5% nesta sexta. A precificação de corte em março, por outro lado, caiu de 55,4% para 44%.

"Os dados de emprego de hoje reduzem um pouco na narrativa de novembro, principalmente no que se refere às expectativas do Fed", afirma o Bank of America em relatório.

Investidores aguardam, agora, os dados do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), que será divulgado na terça-feira, 12. Na quarta-feira, 13, será dia de decisão do Fed. Todos esperam que o Fed mantenha o juro inalterado no nível atual. Mas há grande expectativa para o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, e para a atualização das estimativas trimestrais do Fed para os principais indicadores econômicos dos Estados Unidos, inclusive para a taxa de juros.