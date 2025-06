Paulo Caffarelli deixa a presidência do Banco BBC; Paulo Pinho assume o posto de CEO

A Simpar (SIMH3) anunciou que Paulo Caffarelli deixará a presidência do Banco BBC, braço financeiro da companhia, a partir do dia 1° de julho de 2025. Paulo Pinho, atual diretor-executivo comercial do Banco BBC, assumirá o cargo na mesma data.

Apesar da saída da presidência, Caffarelli continuará contribuindo com o grupo ao integrar o conselho consultivo do Banco BBC, mantendo proximidade com a Simpar e suas controladas. Durante os últimos três anos, Caffarelli liderou a execução do planejamento estratégico do BBC, com foco no desenvolvimento de produtos e serviços digitais voltados para os setores de mobilidade e transporte. A gestão também foi marcada pela criação de uma estrutura dedicada a atuação fora do grupo, como em concessionárias e lojas multimarcas de veículos.

Com seis anos de atuação no banco e 40 anos de experiência no setor, Pinho assumirá a função de CEO. Segundo a companhia, a transição garantirá continuidade estratégica e a manutenção dos avanços obtidos sob a gestão de Caffarelli.

“Agradecemos ao Paulo Caffarelli pelo elevado profissionalismo e contribuição como executivo do BBC e sua continuidade como conselheiro consultivo do banco, podendo colaborar com a Simpar e demais empresas do grupo. Estendemos nossos agradecimentos ao Paulo Pinho, pelo seu compromisso e liderança dentro do BBC”, afirmou a companhia em comunicado.

Os papéis da companhia recuavam 3,83%, cotado a R$ 5,28, às 12h17 (horário de Brasília).