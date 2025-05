Patria vende R$ 2,2 bi em ações e reduz participação na SmartFit (SMFT3)

O Patria Investimentos anunciou nesta sexta-feira, 9, a venda de uma parcela de sua participação na SmartFit (SMFT3). Antes da operação, fundos geridos pelo Patria detinham aproximadamente 30% do capital da companhia, sendo 10% por meio de seu Fundo V de Private Equity e 20% por um grupo de co-investidores.

A transação, realizada via block trade, envolveu a venda integral da participação de parte desses co-investidores, que juntos representavam 16,5% do capital da empresa. A operação movimentou cerca de R$ 2,2 bilhões.

Com o movimento, a ação da rede de academias tinha desvalorização de 4,7% nesta sexta, cotada a R$ 22,47. No ano, porém, os papéis já subiram mais de 33%.

Após a operação, o Fundo V de Private Equity permanece com 13,5% do capital da SmartFit, somando a participação do Fundo V e dos co-investidores que optaram por manter sua posição. O acordo de acionistas entre os investidores permanece vigente.

“Acreditamos fortemente nas perspectivas de longo prazo da SmartFit. Por isso, o Fundo V manteve 100% da sua participação. E o Fundo V está firmando um compromisso de lock-up de 180 dias, reforçando nossa visão estratégica e alinhamento com a companhia”, afirma Luis Felipe Cruz, sócio do Patria Investimentos.

O executivo lembra que a SmartFit é um caso de sucesso emblemático dentro do portfólio do Patria. Com crescimento acelerado, a rede expandiu sua presença do Brasil para diversos países. Desde o investimento inicial, o Patria atuou na expansão da empresa e na preparação da companhia para sua abertura de capital em 2021. “A transação anunciada hoje faz parte do ciclo natural de um fundo de private equity, que busca, ao longo do tempo, gerar valor e retornos consistentes aos investidores”, diz Cruz.