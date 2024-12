Pat Gelsinger, CEO da Intel, anuncia aposentadoria; ações sobem 5%

Pat Gelsinger, à frente da Intel desde fevereiro de 2021, está se aposentando do cargo. A notícia foi informada pela empresa nesta segunda-feira, 2. As ações subiram 5% logo após o anúncio, nas negociações pré-mercado.

“Pat passou seus anos formativos na Intel e depois voltou em um momento crítico para a empresa em 2021. Como líder, Pat ajudou a lançar e revitalizar a fabricação de processos ao investir em fabricação de semicondutores de última geração, enquanto trabalhava incansavelmente para impulsionar a inovação em toda a empresa", disse o presidente interino da empresa, Frank Yeary.

Para substituir Gelsinger, a Intel nomeou David Zinsner (atual CFO e vice-presidente executivo da empresa) e Michelle Johnston Holhaus, atual CEO da Intel Products, como codiretores executivos interinos. O conselho de administração da companhia está à procura um novo CEO.

Maior prejuízo da história

No último mês, a Intel informou que teve um prejuízo líquido de US$ 16,6 bilhões no último trimestre, o maior em seus 56 anos de história. O número excedeu em US$ 1,1 bilhão o esperado por analistas.

Ao mesmo tempo, a receita da Intel no trimestre foi de US$ 13,3 bilhões, um declínio de 6% em relação ao mesmo período do ano passado, mas ligeiramente acima das previsões de Wall Street.

Na época, a Intel disse que espera que a receita no trimestre atual fique entre US$ 13,3 bilhões e US$ 14,3 bilhões, em comparação com as expectativas dos analistas de cerca de US$ 13,7 bilhões. A empresa também informou que as demissões anunciadas no início deste ano totalizariam 16,5 mil, acima da meta anterior de 15 mil, e US$ 2,8 bilhões dos encargos do último trimestre resultaram de indenizações e outros custos de reestruturação.