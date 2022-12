Parlamento europeu convida Elon Musk para depor

A presidente do Parlamento Europeu convidou o dono do Twitter, Elon Musk, para depor perante os eurodeputados, disse uma porta-voz nesta segunda-feira, 19.

Roberta Metsola enviou uma carta ao bilionário americano com um convite para que compareça pessoalmente a Bruxelas.

A Eurocâmara não tem autoridade para obrigar Musk a depor. A resposta do empresário ainda é uma incógnita.

Musk, fundador da montadora de veículos elétricos Tesla, semeou agitação e provocou seguidas polêmicas desde que comprou a rede social Twitter em outubro por US$ 44 bilhões.

As decisões que Musk tomou no comando da plataforma nas últimas semanas - demitir metade da força de trabalho, restabelecer a conta do ex-presidente americano Donald Trump, suspender as orientações contra desinformação sobre a covid-19, bloquear a conta de alguns jornalistas e em seguida voltar atrás, proibir referências a plataformas rivais no Twitter - atraiu o escrutínio de legisladores de ambos os lados do Atlântico.

A Comissão Europeia alertou Musk de que ele está exposto a "sanções" da UE por violar a liberdade da imprensa.

No domingo, Musk lançou uma enquete perguntando aos usuários da rede social se ele deveria continuar no comando do Twitter. A pesquisa terminou com 57,5% de votos a favor da saída do bilionário.

O preço das ações do Twitter despencaram desde que Musk comprou a plataforma. Os anunciantes se afastaram do Twitter pelas seguidas polêmicas e mudanças de diretrizes.