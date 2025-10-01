Paralisação do governo dos EUA e votação da isenção do IR: o que move os mercados

Sem acordo com os democratas, o governo dos Estados Unidos entrou em paralisação no primeiro minuto desta quarta-feira, 1º.

O fechamento de parte da máquina pública federal pode afetar a divulgação de estatísticas econômicas, incluindo o indicador de emprego payroll, previsto para sexta. Para hoje, no entanto, a pesquisa ADP segue confirmada e deve mostrar os empregos criados no setor privado em setembro.

No radar hoje

Às 8h, no Brasil, a FGV divulga o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de setembro.

Pouco depois, às 9h15, sai nos EUA o relatório da ADP sobre o mercado de trabalho privado. Às 10h45, a S&P Global apresenta a leitura final do PMI industrial americano de setembro.

Às 11h, será a vez do índice do ISM, também sobre a indústria, acompanhado dos dados de investimentos em construção referentes a agosto divulgados pelo Departamento do Comércio.

Às 11h30, o Departamento de Energia dos EUA informa os números semanais de estoques de petróleo. À tarde, às 12h30, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, participa de uma conferência econômica.

No Brasil, às 14h30, o Banco Central publica o fluxo cambial semanal. No cenário político, a Câmara dos Deputados vota hoje o projeto que trata da isenção do Imposto de Renda de até R$ 5 mil.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira. No Japão, o Nikkei 225 recuou 0,85%, marcando a quarta queda consecutiva.

Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,91%, impulsionado por ações de tecnologia, enquanto o Kosdaq, de menor capitalização, também teve alta. Em Taiwan, o índice principal ganhou 0,63%, apoiado pela valorização da TSMC, após a Nvidia ultrapassar US$ 4,5 trilhões em valor de mercado.

Na Índia, o Sensex subiu 0,83% e o Nifty 50 avançou 0,74%, depois de o banco central manter a taxa básica em 5,5%, em linha com as projeções de analistas. Já os mercados da China continental e de Hong Kong permaneceram fechados devido a feriado local.

Na Europa, os índices abriram mistos. O Stoxx 600 subia 0,62% por volta das 7h30, o DAX de Frankfurt ganhava 0,44% e o CAC 40 de Paris avançava 0,37%. Papéis do setor farmacêutico puxavam os ganhos após anúncio de Trump sobre corte nos preços de medicamentos nos EUA, com altas de AstraZeneca, Roche e Novo Nordisk. Já ações de defesa recuavam em meio a discussões de segurança no continente.

Nos Estados Unidos, os futuros recuavam com investidores avaliando os impactos da paralisação do governo. O contrato do Dow Jones caía 0,46%, o do S&P 500 recuava 0,51% e o do Nasdaq 100 perdia 0,58% no pré-mercado. Bancos como JPMorgan e Citigroup operavam em queda antes da abertura.