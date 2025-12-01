Para superar Ibovespa, Santander tira Embraer de carteira de ações

O Santander Research divulgou a composição da sua Carteira Santander Valor para dezembro de 2025, apresentando três novas inclusões e mantendo apenas dois papéis do mês anterior, em uma estratégia para buscar melhor assimetria. A carteira, que tem como objetivo superar o índice Ibovespa a longo prazo , reflete as cinco principais recomendações dos analistas do Santander no mês

As principais alterações para o mês de dezembro foram:

Inclusões: Copel (CPLE3), Inter & CO (INBR32), e Totvs (TOTS3).

Exclusões: Embraer (EMBJ3), Motiva (MOTV3), e Multiplan (MULT3).

Ações Mantidas: Bradesco (BBDC4) e Rede D’Or (RDOR3).

Por que Embraer foi removida da carteira

As três ações excluídas (Embraer, Motiva e Multiplan) ainda são avaliadas pelo Santander com visão construtiva a médio e longo prazo e possuem recomendação oficial de "Compra". No entanto, os analistas optaram por substituí-las, pois acreditam que os papéis entrantes oferecem uma melhor assimetria após os ganhos significativos já apresentados pelas ações que deixaram o portfólio.

A Embraer, a Motiva e a Multiplan apresentaram ganhos de aproximadamente 77%, 42% e 20%, respectivamente, desde suas inclusões

Os analistas detalharam as razões para a inclusão dos novos ativos:

Copel (CPLE3): Um potencial anúncio de dividendos extraordinários pela empresa, que foi recentemente privatizada e opera sem um acionista controlador , pode ser bem recebido pelo mercado em dezembro. A Copel é vista como uma combinação atraente de valuation razoável e baixo perfil de risco.

Um potencial anúncio de dividendos extraordinários pela empresa, que foi recentemente privatizada e opera sem um acionista controlador , pode ser bem recebido pelo mercado em dezembro. A Copel é vista como uma combinação atraente de valuation razoável e baixo perfil de risco. Inter & CO (INBR32) e Totvs (TOTS3): A correção do preço das ações em novembro (-1,6% para Inter e -3,5% para Totvs, versus +6,4% do Ibovespa) foi vista como um ponto de entrada tático interessante, já que os fundamentos de ambas as companhias se mantêm sólidos e as perspectivas futuras continuam positivas.

Em termos de desempenho recente, a Carteira Valor registrou uma rentabilidade de +4,56% em novembro de 2025, ficando abaixo do Ibovespa, que subiu +6,37% no mesmo período. No acumulado de 2025, porém, o portfólio valorizou mais de 47%, enquanto o benchmark acumulava alta de pouco mais de 30%.

Veja como fica a carteira