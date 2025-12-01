Invest

Para superar Ibovespa, Santander tira Embraer de carteira de ações

Motiva e Multiplan também saíram da Carteira de Valor, dando lugar a Copel, Inter e Totvs

Embraer: Santander mantém recomendação de compra para o papel (Divulgação Embraer)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13h37.

O Santander Research divulgou a composição da sua Carteira Santander Valor para dezembro de 2025, apresentando três novas inclusões e mantendo apenas dois papéis do mês anterior, em uma estratégia para buscar melhor assimetria. A carteira, que tem como objetivo superar o índice Ibovespa a longo prazo , reflete as cinco principais recomendações dos analistas do Santander no mês

As principais alterações para o mês de dezembro foram:

  • Inclusões: Copel (CPLE3), Inter & CO (INBR32), e Totvs (TOTS3).
  • Exclusões: Embraer (EMBJ3), Motiva (MOTV3), e Multiplan (MULT3).
  • Ações Mantidas: Bradesco (BBDC4) e Rede D’Or (RDOR3).

Por que Embraer foi removida da carteira

As três ações excluídas (Embraer, Motiva e Multiplan) ainda são avaliadas pelo Santander com visão construtiva a médio e longo prazo e possuem recomendação oficial de "Compra". No entanto, os analistas optaram por substituí-las, pois acreditam que os papéis entrantes oferecem uma melhor assimetria após os ganhos significativos já apresentados pelas ações que deixaram o portfólio.

A Embraer, a Motiva e a Multiplan apresentaram ganhos de aproximadamente 77%, 42% e 20%, respectivamente, desde suas inclusões

Os analistas detalharam as razões para a inclusão dos novos ativos:

  • Copel (CPLE3): Um potencial anúncio de dividendos extraordinários pela empresa, que foi recentemente privatizada e opera sem um acionista controlador , pode ser bem recebido pelo mercado em dezembro. A Copel é vista como uma combinação atraente de valuation razoável e baixo perfil de risco.
  • Inter & CO (INBR32) e Totvs (TOTS3): A correção do preço das ações em novembro (-1,6% para Inter e -3,5% para Totvs, versus +6,4% do Ibovespa) foi vista como um ponto de entrada tático interessante, já que os fundamentos de ambas as companhias se mantêm sólidos e as perspectivas futuras continuam positivas.

Em termos de desempenho recente, a Carteira Valor registrou uma rentabilidade de +4,56% em novembro de 2025, ficando abaixo do Ibovespa, que subiu +6,37% no mesmo período. No acumulado de 2025, porém, o portfólio valorizou mais de 47%, enquanto o benchmark acumulava alta de pouco mais de 30%.

Veja como fica a carteira 

EmpresaSetorCódigoPercentual RecomendadoPreço (28/11/2025)Preço-Alvo 2026EDividend Yield 2026E
Banco InterInstituições FinanceirasINBR3220%R$ 47,95R$ 73,002,04%
BradescoInstituições FinanceirasBBDC420%R$ 19,69R$ 24,007,24%
CopelEnergia & SaneamentoCPLE320%R$ 13,64Em Revisão7,04%
Rede D'OrSaúdeRDOR320%R$ 46,92R$ 51,502,12%
TotvsTecnologiaTOTS320%R$ 42,97R$ 55,001,96%
Total100%
