Para superar Ibovespa, Santander tira Embraer de carteira de ações

Embraer: Santander mantém recomendação de compra para o papel (Divulgação Embraer)
Redação Exame
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13h37.
O Santander Research divulgou a composição da sua Carteira Santander Valor para dezembro de 2025, apresentando três novas inclusões e mantendo apenas dois papéis do mês anterior, em uma estratégia para buscar melhor assimetria. A carteira, que tem como objetivo superar o índice Ibovespa a longo prazo , reflete as cinco principais recomendações dos analistas do Santander no mês
As principais alterações para o mês de dezembro foram:
As três ações excluídas (Embraer, Motiva e Multiplan) ainda são avaliadas pelo Santander com visão construtiva a médio e longo prazo e possuem recomendação oficial de "Compra". No entanto, os analistas optaram por substituí-las, pois acreditam que os papéis entrantes oferecem uma melhor assimetria após os ganhos significativos já apresentados pelas ações que deixaram o portfólio.
A Embraer, a Motiva e a Multiplan apresentaram ganhos de aproximadamente 77%, 42% e 20%, respectivamente, desde suas inclusões
Os analistas detalharam as razões para a inclusão dos novos ativos:
Em termos de desempenho recente, a Carteira Valor registrou uma rentabilidade de +4,56% em novembro de 2025, ficando abaixo do Ibovespa, que subiu +6,37% no mesmo período. No acumulado de 2025, porém, o portfólio valorizou mais de 47%, enquanto o benchmark acumulava alta de pouco mais de 30%.
Veja como fica a carteira
|Empresa
|Setor
|Código
|Percentual Recomendado
|Preço (28/11/2025)
|Preço-Alvo 2026E
|Dividend Yield 2026E
|Banco Inter
|Instituições Financeiras
|INBR32
|20%
|R$ 47,95
|R$ 73,00
|2,04%
|Bradesco
|Instituições Financeiras
|BBDC4
|20%
|R$ 19,69
|R$ 24,00
|7,24%
|Copel
|Energia & Saneamento
|CPLE3
|20%
|R$ 13,64
|Em Revisão
|7,04%
|Rede D'Or
|Saúde
|RDOR3
|20%
|R$ 46,92
|R$ 51,50
|2,12%
|Totvs
|Tecnologia
|TOTS3
|20%
|R$ 42,97
|R$ 55,00
|1,96%
|Total
|100%