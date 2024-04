Pão de Açúcar (PCAR3), Marfrig (MRFG3), Hapvida (HAPV3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

O Ibovespa desta segunda-feira, 1º, será marcado pelos movimentos corporativos das empresas listadas. Hoje, os investidores vão ficar de olho no Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), Marfrig (MRFG3) e Hapvida (HAPV3), entre outros. Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias.

Grupo Pão de Açúcar (PCAR3)

O conselho de administração do Pão de Açúcar aprovou na sexta-feira, 29 a deslistagem das American Depositary Shares (ADSs) da Bolsa de Nova York (Nyse). A decisão do conselho ocorreu após a companhia avaliar alternativas para lidar com os preços das ADSs que estavam sendo negociados na Nyse a um valor inferior a US$ 1,00. Na última quinta-feira, a ADS fechou na mínima intradia de US$ 0,63.

Marfrig (MRFG3)

Em teleconferência com investidores, a Marfrig revelou a intenção de investir até R$ 2 bilhões na aquisição de gados. O objetivo do frigorífico é que 25% dos seus abates sejam oriundos de animais criados e engordados pelo próprio frigorífico. Hoje, esse percentual corresponde a 5%.

Hapvida (HAPV3)

Depois do fechamento do mercado, na quinta, a Hapvida reportou um lucro líquido ajustado na ordem de R$ 330,5 milhões no 4T23. O montante representa um avanço de 104% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Marisa (AMAR3)

Falando em balanços, depois do encerramento das negociações desta segunda-feira será a vez da Marisa divulgar os seus resultados do quarto trimestre.

CCR (CCRO3)

A CCR anunciou a celebração de contrato de compra e venda de quotas com a empresa Megatelecom, a fim de alienar a totalidade de sua participação no capital social da Samm (Sociedade de Atividade Multimídia), pelo valor de R$ 100 milhões.

