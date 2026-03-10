Pão de Açúcar em recuperação extrajudicial: o que muda para o consumidor

O GPA (PCAR3), dona das bandeiras Pão de Açúcar e Extra, entrou com pedido para homologar, na Justiça, um plano de recuperação extrajudicial. A companhia costurou acordos sobre dívidas sem garantias que fez com bancos. O plano foi protocolado com apoio de credores que representam 46% da dívida de R$ 4,5 bilhões incluída na renegociação. No último balanço, o GPA registrou a existência de condições que colocam em dúvida a capacidade de continuidade operacional do negócio. Apenas em 2026, a companhia terá de enfrentar o vencimento de aproximadamente R$ 1,7 bilhão em empréstimos e debêntures, enquanto o caixa e os ativos de curto prazo da empresa não são suficientes para cobrir esses pagamentos sem que a companhia tome novos empréstimos.

E quanto ao cliente que faz compras nas lojas do GPA? O plano de recuperação extrajudicial da varejista pode ser sentido pelo consumidor final? As lojas vão fechar?

Pagamentos a fornecedores e dívidas trabalhistas ficaram fora da renegociação apresentada à Justiça. Mas o GPA garantiu que as 728 lojas da rede seguirão operando normalmente.

Via de regra, durante processos de recuperação extrajudicial, nada muda no funcionamento das empresas. A gestão permanece com os administradores, sem intervenção direta do Judiciário na condução das atividades.

Também não há, de forma automática, suspensão das cobranças por parte de credores que não aderiram ao plano. O sucesso do mecanismo depende em grande parte da capacidade de negociação da companhia.

Diferença da recuperação judicial

Na recuperação judicial, a instituição pede proteção formal alegando dificuldades econômico-financeiras. Uma vez aceito o pedido de RJ, inicia-se um processo supervisionado por um juiz e por um administrador judicial.

A companhia apresenta um plano de recuperação que é submetido à votação em assembleia de credores. Caso seja aprovado e homologado, o plano passa a vincular todos os credores abrangidos.

Outro elemento central da RJ é a suspensão temporária das execuções contra a empresa, conhecida como "stay period", o qual dá um período de fôlego para reorganizar dívidas e negociar com credores.

Casos recentes no Brasil

O uso da recuperação extrajudicial tem crescido no país. Dados do Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial apontam que 68 empresas usaram o mecanismo em 2025, o maior número já registrado.