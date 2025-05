Panasonic anuncia 10.000 demissões globais até 2026 como parte de reestruturação

A Panasonic anunciou nesta sexta-feira que realizará 10.000 demissões globalmente até a segunda metade de 2026, como parte de uma reestruturação para melhorar suas finanças, após reportar uma queda de 17,5% em seu lucro líquido no último exercício fiscal.

Metade das demissões afetará funcionários no Japão e a outra metade no restante do mundo, explicou a empresa japonesa em comunicado, destacando que a maioria dos postos afetados estará relacionada aos departamentos de vendas e à administração das empresas do grupo.

Está previsto que as demissões comecem no terceiro trimestre do atual exercício fiscal, que no caso do Japão se estende de outubro a dezembro, e no terceiro trimestre do ano seguinte.

Fechamento de fábricas

A redução de pessoal será realizada "por meio da consolidação de vendas e operações indiretas, desativação de empresas e a consolidação/fechamento de fábricas, etc.", além de aposentadorias antecipadas nas empresas do grupo, explicou a companhia.

A empresa visa melhorar os lucros do grupo por meio de uma reforma na gestão e construção de "uma estrutura imune às mudanças do ambiente" e ágil "para enfrentar mudanças drásticas nos ambientes empresariais".

Para alcançar isso, a Panasonic está considerando vender ou se retirar do negócio de televisores, que tem se mostrado não lucrativo, além de dissolver sua subsidiária de eletrodomésticos, ar-condicionados e iluminação, dividindo esses segmentos em outros negócios mais rentáveis.

A Panasonic também anunciou sua intenção de revisar as estruturas de desenvolvimento, fabricação e vendas de seu negócio de eletrodomésticos para focar em negócios de soluções com competitividade global e, assim, gerar sinergias dentro do grupo.

Lucro em queda

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que a empresa publicou seu último relatório financeiro anual, referente ao exercício que se encerrou em 31 de março no Japão. Nesse relatório, o lucro líquido da empresa caiu 17,5%, para 366.205 milhões de ienes (cerca de 2,24 bilhões de euros), o que foi atribuído principalmente à liquidação de sua filial de telas LCD.

A receita de vendas do grupo também teve uma leve queda de 0,5%, totalizando 8,46 trilhões de ienes (51,75 bilhões de euros), após a desconsolidação de seu fornecedor de componentes e sistemas para a indústria automotiva, Panasonic Automotive Systems.