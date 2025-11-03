Palantir vê lucro mais que triplicar no 3º tri, para US$ 475,6 milhões

O lucro líquido da Palantir, cuja as ações já subiram mais de 165% no ano, mais que triplicou no terceiro trimestre de 2025, para US$ 475,6 milhões. O lucro por ação ficou em US$ 0,21, acima dos US$ 0,17 previstos pelo consenso de mercado e mais que o dobro do lucro por ação de US$ 0,10 no mesmo período do ano passado.

A empresa que desenvolve ferramentas de análise para grandes empresas e agências governamentais reportou receita de US$ 1,18 bilhão no terceiro trimestre, um crescimento de 63% em relação ao ano anterior e acima dos US$ 1,09 bilhão esperados pelo consenso da Bloomberg.

O crescimento da receita da Palantir foi impulsionado pelos negócios da empresa nos Estados Unidos. A receita proveniente de contratos com o governo americano subiu 52%, para US$ 486 milhões, acima dos US$ 471 milhões esperados. Já o segmento comercial da companhia nos EUA registrou alta de 121% na receita em relação ao ano anterior, atingindo US$ 397 milhões, valor superior aos US$ 342 milhões projetados.

Durante o período, a empresa fechou 204 contratos de pelo menos US$ 1 milhão, 91 contratos de pelo menos US$ 5 milhões e 53 contratos de pelo menos US$ 10 milhões.

“Este foi um trimestre fenomenal. Continuamos a observar o impacto surpreendente da alavancagem da IA. Nossa pontuação na Regra dos 40 foi de 94%, superando mais uma vez a métrica”, disse Alex C. Karp, cofundador e CEO da Palantir Technologies, no texto que acompanha os resultados.

O lucro operacional ajustado foi de US$ 601 milhões, com margem de 51%.

O fluxo de caixa livre ajustado foi de US$ 540 milhões no 3T25, com margem de 46%, enquanto o fluxo de caixa livre ajustado nos últimos 12 meses atingiu US$ 2,0 bilhões, com margem de 51%.

Guidance

A Palantir projeta uma receita de pouco mais de US$ 1,3 bilhão para o quarto trimestre, acima dos US$ 1,2 bilhão projetados por analistas consultados pela Bloomberg. A empresa espera um lucro operacional ajustado entre US$ 695 milhões e US$ 699 milhões para o período, superior aos cerca de US$ 575 milhões esperados.

A companhia também elevou sua previsão de receita para o ano inteiro para US$ 4,4 bilhões, ante a estimativa anterior de US$ 4,15 bilhões.

As ações subiram mais de 3% nas negociações após o fechamento do mercado, logo após a divulgação dos resultados.