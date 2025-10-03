Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Palantir nega falhas de segurança em sistemas de defesa; mercado reage mal e ação cai 7,5%

Empresas envolvidas afirmaram que vulnerabilidades identificadas pelo Exército dos EUA foram corrigidas

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 21h27.

A Palantir Technologies Inc. está sob pressão. A empresa negou que seu sistema de comunicações no setor de defesa tenha falhas graves. As notícias agitaram o mercado financeiro. Os papéis da companhia caíram 7,5% nesta sexta.

O recuo ocorreu após divulgação de relatório sobre vulnerabilidades envolvendo seu sistema integrado ao da Anduril Industries Inc., empresa de tecnologia de defesa.

De acordo com informações da Bloomberg, a Palantir afirmou que as questões apontadas no relatório já foram solucionadas. Um documento citado pela Reuters baseava-se em memorando do Exército norte-americano de setembro, que identificava preocupações com o protótipo do sistema NGC2 (Comando e Controle de Próxima Geração), desenvolvido com Palantir e Microsoft.

Segundo a empresa, “nenhuma vulnerabilidade foi encontrada na plataforma Palantir” e os problemas foram “mitigados imediatamente”.

Impacto no mercado e respostas das empresas

A queda das ações da Palantir nesta sexta-feira marcou o maior recuo intradiário desde agosto, interrompendo um ciclo de valorização que superou 2.000% nos últimos três anos.

Outras empresas do setor tecnológico também recuaram, influenciadas por tensões políticas e ameaças da Casa Branca de demitir funcionários públicos.

Em entrevista, o Tenente-General Jeth Rey destacou que a identificação de vulnerabilidades é parte do processo normal de integração de novas tecnologias. Segundo ele, “esta é uma nova capacidade que está surgindo e encontramos um risco e o mitigamos imediatamente”.

O memorando do Exército, de 5 de setembro, citado pela Breaking Defense e pela Reuters, apontava vulnerabilidades nas redes de comunicação das empresas, incluindo riscos internos, ataques externos e vazamento de dados, além de fragilidades relevantes nos mecanismos de segurança, nos procedimentos operacionais e na estrutura de governança.

A Anduril Industries também declarou que os problemas foram solucionados, reforçando que o relatório refletia uma visão desatualizada. A empresa informou que “o NGC2 está progredindo pelo processo normal de desenvolvimento iterativo” e que riscos identificados foram abordados antes da implementação do sistema.

Acompanhe tudo sobre:cibersegurançaTecnologia

Mais de Invest

Novo Nordisk planeja lançar pílula contra obesidade em plataformas de telemedicina

Renault estuda aliança com chinesa Cherry para fabricar carros na América do Sul

Ibovespa fecha nos 144 mil pontos, mas tem saldo negativo na semana

Dólar fecha semana de 'shutdown' estável, em R$ 5,33

Mais na Exame

Brasil

Governo confirma 113 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida em seis estados

Inteligência Artificial

A nova rede social da OpenAI

Mundo

Trump pede que Israel pare 'imediatamente' ataques em Gaza e diz que Hamas está pronto para a paz

Carreira

Cargos de liderança em IA disparam até 60% em 2025; veja as oportunidades