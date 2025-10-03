Palantir nega falhas de segurança em sistemas de defesa; mercado reage mal e ação cai 7,5%

A Palantir Technologies Inc. está sob pressão. A empresa negou que seu sistema de comunicações no setor de defesa tenha falhas graves. As notícias agitaram o mercado financeiro. Os papéis da companhia caíram 7,5% nesta sexta.

O recuo ocorreu após divulgação de relatório sobre vulnerabilidades envolvendo seu sistema integrado ao da Anduril Industries Inc., empresa de tecnologia de defesa.

De acordo com informações da Bloomberg, a Palantir afirmou que as questões apontadas no relatório já foram solucionadas. Um documento citado pela Reuters baseava-se em memorando do Exército norte-americano de setembro, que identificava preocupações com o protótipo do sistema NGC2 (Comando e Controle de Próxima Geração), desenvolvido com Palantir e Microsoft.

Segundo a empresa, “nenhuma vulnerabilidade foi encontrada na plataforma Palantir” e os problemas foram “mitigados imediatamente”.

Impacto no mercado e respostas das empresas

A queda das ações da Palantir nesta sexta-feira marcou o maior recuo intradiário desde agosto, interrompendo um ciclo de valorização que superou 2.000% nos últimos três anos.

Outras empresas do setor tecnológico também recuaram, influenciadas por tensões políticas e ameaças da Casa Branca de demitir funcionários públicos.

Em entrevista, o Tenente-General Jeth Rey destacou que a identificação de vulnerabilidades é parte do processo normal de integração de novas tecnologias. Segundo ele, “esta é uma nova capacidade que está surgindo e encontramos um risco e o mitigamos imediatamente”.

O memorando do Exército, de 5 de setembro, citado pela Breaking Defense e pela Reuters, apontava vulnerabilidades nas redes de comunicação das empresas, incluindo riscos internos, ataques externos e vazamento de dados, além de fragilidades relevantes nos mecanismos de segurança, nos procedimentos operacionais e na estrutura de governança.

A Anduril Industries também declarou que os problemas foram solucionados, reforçando que o relatório refletia uma visão desatualizada. A empresa informou que “o NGC2 está progredindo pelo processo normal de desenvolvimento iterativo” e que riscos identificados foram abordados antes da implementação do sistema.