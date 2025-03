'Pai Rico, Pai Pobre': 31 frases do livro para inspirar suas finanças e investimentos

"Vencedores não têm medo de perder. Mas os perdedores têm. O fracasso é parte do processo do sucesso. Pessoas que evitam o fracasso também evitam o sucesso."

"Emoções são o que nos torna humanos. Nos tornam reais. A palavra 'emoção' significa energia em movimento. Seja verdadeiro com suas emoções e use sua mente e suas emoções a seu favor, não contra você mesmo."

"Estou preocupado que muitas pessoas estejam focadas demais no dinheiro e não na sua maior riqueza, que é sua educação. Se as pessoas estiverem preparadas para ser flexíveis, manter a mente aberta e aprender, elas ficarão cada vez mais ricas com as mudanças. Se pensarem que o dinheiro resolverá os problemas, temo que essas pessoas terão um caminho difícil. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira é dinheiro que logo acaba."