Pague Menos (PGMN3) define preço de ação em oferta para levantar capital de giro

Aumento de capital de R$ 140 milhões, aprovado por executivos, terá a emissão de um lote de 40 milhões de ações

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10h00.

O Conselho de Administração da rede de farmácias Pague Menos (PGMN3) aprovou o preço de emissão de R$ 3,50 em sua oferta subsequente de ações (follow on) para levantar recursos para capital de giro.

Os executivos aprovaram, segundo a ata do Conselho, o aumento de capital de R$ 140 milhões mediante a emissão de um lote de 40 milhões de ações.

Com a emissão, a rede terá em circulação 662,7 milhões de ações, somando um capital de R$ 2,03 bilhões.

O grupo informou no dia 22 de setembro que a sua atual acionista General Atlantic vai vender inicialmente 29,565 milhões de ações da Pague Menos.

A ação do grupo fechou a sessão de terça-feira, 30, a R$ 3,60. No ano, o papel acumula ganhos de 22%.

