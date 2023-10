Pague Menos (PGMN3) anuncia novo programa de recompra de ações

A Pague Menos anunciou nesta terça-feira um programa de recompra de ações, de até 5 milhões de papéis ordinários, a preço de mercado. Tomando como base o fechamento desta terça-feira, o valor total seria de R$ 14,1 milhões. O programa vai durar seis meses, ou seja, até 3 de março de 2024.

De acordo com o fato relevante divulgado há pouco, o objetivo do programa é "a manutenção em tesouraria e posterior entrega aos funcionários e administradores no âmbito do plano de ações restritas vigente da companhia".

De acordo com ata de assembleia realizada em abril deste ano, o plano visa permitir a outorga de ações a pessoas selecionadas pelo Conselho de Administração, com o objetivo de atrair e reter diretores, conselheiros independentes, gerentes e empregados de alto nível, bem como conceder a eles a oportunidade de se tornar acionistas da companhia. Dentro desse plano, poderão ser entregues ações que representem no máximo 3% do capital social.

O programa atual de recompra visa, no máximo, adquirir 2,9% do total de ações em circulação da companhia.

Em fevereiro deste ano, a companhia concluiu outro programa de recompra, que resultou na aquisição de 4 milhões de ações.