Ozempic em promoção: Novo Nordisk reduz preço de canetas emagrecedoras

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk anunciou nesta segunda-feira, 17, uma promoção para os clientes que adquirem Ozempic e Wegovy por meio das farmácias proprietárias da empresa nos Estados Unidos.

Vendido normalmente por US$ 499, a Novo Nordisk disponibilizará o Ozempic por US$ 349 para pagamentos em dinheiro.

Além desse desconto, a empresa também anunciou na segunda-feira uma promoção na qual as canetas poderão ser compradas US$ 199 por novos consumidores pelos primeiros dois meses de tratamento.

A farmacêutica já havia oferecido descontos semelhantes em março, quando inaugurou suas farmácias direto-ao-consumidor.

Em um release à imprensa, mencionado pela CNBC, o chefe de operações da empresa nos EUA afirmou que “nossas novas ofertas promovem um impacto imediato, possibilitando uma maior economia para os clientes que não têm cobertura [de planos de saúde] ou que escolhem financiar o próprio tratamento.”

“É parte de uma estratégia maior de expansão do acesso ao medicamento, que inclui a construção de parcerias com provedores de telemedicina, grandes varejistas e com o Estado para diminuir o custo de tratamento para pessoas vivendo com doenças crônicas como a obesidade”, afirmou.

Acordo com Donald Trump

No dia 6 de novembro, Donald Trump anunciou parcerias do Governo dos EUA com a Novo Nordisk e com sua concorrente Eli Lilly.

A ideia é baratear os medicamentos GLP-1 — como Ozempic, Wegovy e Mounjaro — e oferecê-los pelos programas Medicare e Medicaid até o meio de 2026.

Também serão oferecidos descontos direto aos consumidores pelo website TrumpRx.gov, que o governo anunciou para janeiro de 2026. Pelo site, os injetáveis terão doses iniciais oferecidas por US$ 350 e o governo afirmou que os preços terão uma “tendência de queda” até atingir US$ 245, em até dois anos.

Outra frente de barateamento dos tratamentos para a obesidade é a disponibilização dos medicamentos por via oral. O custo será de cerca de US$ 149, versus os US$ 499 das versões injetáveis.