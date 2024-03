Ouro ultrapassa US$ 2.100 e bate recorde histórico, com aposta em cortes de juros

Os contratos futuros de ouro atingiram o nível mais alto já registrado na última segunda-feira, 4, com os traders apostando que o Federal Reserve começará a cortar as taxas de juros no segundo semestre do ano.

O contrato de ouro para abril ganhou US$ 30,60, ou 1,46%, a US$ 2.126,30 por onça, o nível mais alto desde sua criação em 1974.

É a segunda sessão consecutiva de negociação em que o ouro bate recorde, com o contrato de abril fechando em uma alta histórica de US$ 2.095,70 na última sexta-feira, 1.

O VanEck Gold Miners ETF (GDX) fechou em alta de 4,3% e registrou seu terceiro dia consecutivo de ganhos. Também está sendo negociado acima da média móvel de 50 dias de US$ 28,295 pela primeira vez desde 12 de janeiro.

Quando ajustado para inflação, o ouro alcançou uma alta histórica de cerca de US$ 3.200 em 1980, de acordo com Peter Boockvar, diretor de investimentos da Bleakley Financial Group, que acredita que o ouro também testará o recorde ajustado para inflação.

“Ainda estamos longe, o que também aponta para o potencial de alta”, disse Boockvar para a emissora norte-americana CNBC.

O ouro tem se saído bem apesar das altas taxas de juros e de um dólar forte, disse ele. Isso se deve em grande parte aos bancos centrais do mundo comprando uma enorme quantidade de ouro após os Estados Unidos e a União Europeia confiscarem US$ 300 bilhões das reservas cambiais da Rússia após a invasão de Moscou na Ucrânia, disse ele.

O ouro agora tem potencial de alta na expectativa de que o Fed começará a cortar as taxas de juros este ano à medida que a inflação diminui, disse ele. Quando as taxas caem, os preços do ouro geralmente sobem, pois os investidores buscam um refúgio seguro, já que ativos como títulos se tornam menos atraentes.

Mas os preços do ouro podem enfrentar ventos contrários se os dados econômicos, principalmente sobre o emprego, vierem fortes.

O ouro subiu 2,63% desde o início do ano até o momento.