Ouro tem pior trimestre em 13 anos e cai abaixo de US$ 4.000

O ouro chegou ao segundo semestre de 2026 enfraquecido. O preço do metal precioso encerrou o segundo trimestre com queda de cerca de 16%, a maior retração trimestral desde o segundo trimestre de 2013, e abriu esta quarta-feira, 1º, em novo recuo.

Os contratos futuros do ouro cediam 0,88%, a US$ 4.002,90 a onça-troy, enquanto o preço à vista recuava 0,45%, a US$ 3.989,41. No acumulado do ano, o metal já perde 7,76%.

O ouro havia atingido sua máxima histórica de US$ 5.586,20 em 29 de janeiro, mas a guerra no Irã empurrou os preços de energia para cima, reacendeu o medo da inflação nos Estados Unidos e abriu a possibilidade de novos aumentos de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Os contratos futuros da prata também caíam 3,34%, a US$ 57,49 a onça, enquanto o preço à vista recuava 1,31%, a US$ 57,80 no início do pregão desta quarta. As informações são da CNBC.

Prata acompanha o movimento

Apesar do tombo recente, parte do mercado ainda defende o metal como componente relevante de portfólio. A gestora francesa Amundi argumentou que alguns componentes devem sustentar a demanda.

A head do Amundi Investment Institute, Monica Defend, vê que "os investidores enfrentam um mundo no qual a independência dos bancos centrais está sendo testada, a inflação é mais volátil e os riscos de concentração estão aumentando."

"As melhores carteiras para esse novo regime são capazes de resistir a diferentes cenários: precisam ser diversificadas em moedas, investir em ativos reais e ouro, e explorar setores de ações e temas estruturais com disciplina", acrescentou.

Uma pesquisa do World Gold Council apontou que mais bancos centrais ao redor do mundo planejam aumentar suas reservas de ouro nos próximos 12 meses. Movimento que, se confirmado, tende a criar um piso de demanda para o metal mesmo em um cenário de juros mais altos.